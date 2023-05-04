Последнее обновление: 04.05.2023 13:23

Минздрав РБ намерен внедрить систему отслеживания лекарств до конечного потребителя

Минздрав Беларуси проведет пилотный проект по внедрению системы отслеживания движения лекарственных препаратов.

«Речь идёт о введении системы маркировки лекарственных препаратов и мониторинга движения лекарственных препаратов - от момента ввоза или их производства до вывода из обращения. Включая отпуск из аптек, применение в учреждениях здравоохранения, выдача конкретному пациенту», - говорится в сообщении ведомства.

Участие в пилотном проекте примут предприятия системы «Фармация», учреждения здравоохранения, организации частной формы собственности.

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