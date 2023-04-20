Последнее обновление: 20.04.2023 12:45

Израиль отменил экстренную репатриацию для белорусов и россиян

Экстренную репатриацию для белорусов и россиян в Израиле отменили. Об этом сообщают медиа.

Программу открыли после начала войны. Благодаря ей можно было приехать в страну туристом, подать на смену статуса в ускоренном режиме и очень быстро получить новое гражданство. Теперь же после 15 апреля все будет проходить по стандартной процедуре.

По словам израильского правительства, решение об отмене принято в связи с тем, что заявителей стало меньше.

Между тем по мнению местного адвоката, это потому, что в стране дефицит бюджета, а еще многие белорусы и россияне просто пользовались процедурой для получения паспорта и не оставались в Израиле.



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