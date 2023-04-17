Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция образовали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики.

Пять стран договорились, что будут использовать соответствующие ресурсы и возможности гражданских ядерных энергетических секторов каждого из государств, чтобы подорвать российский контроль над цепочками поставок.

Соглашение поддержит стабильные поставки топлива для сегодняшних потребностей, а также будет гарантировать безопасную и надежную разработку и использование топлива для усовершенствованных реакторов в будущем.

Соглашение планируют использовать как основу для полного вытеснения РФ с рынка ядерного топлива, причем – как можно быстрее. Цель такого шага – перекрыть Путину еще один источник финансирования вторжения в Украину.

"Великобритания была в самом центре глобальных усилий, направленных на поддержку Украины, победу над Путиным и обеспечение того, что ни он, ни кто-либо другой, подобно ему, больше никогда не сможет думать, что может держать мир в плену своих энергоресурсов", – заявил министр энергетической безопасности Грант Шеппс.

Соглашение было достигнуто в японском Саппоро на полях встречи стран G7, следует из заявления британского правительства.