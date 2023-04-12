Власти Эстонии планируют приостановить участие граждан РФ и Беларуси в местных выборах

Власти Эстонии намерены лишить проживающих в стране граждан России и Беларуси права участия в муниципальных выборах на время войны РФ в Украине.
Об этом сообщила премьер Эстонии Кая Каллас, передает LRT.
"Мы не собираемся отбирать право голоса у российских и белорусских граждан. Мы говорим о его приостановке на время войны", - сказала Каллас.
Правительство с экспертами в области государственного права изучит законность лишения без изменения конституции граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах.