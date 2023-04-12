Последнее обновление: 12.04.2023 11:24

Власти Эстонии планируют приостановить участие граждан РФ и Беларуси в местных выборах

Власти Эстонии намерены лишить проживающих в стране граждан России и Беларуси права участия в муниципальных выборах на время войны РФ в Украине.

Об этом сообщила премьер Эстонии Кая Каллас, передает LRT.

"Мы не собираемся отбирать право голоса у российских и белорусских граждан. Мы говорим о его приостановке на время войны", - сказала Каллас.

Правительство с экспертами в области государственного права изучит законность лишения без изменения конституции граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах.

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