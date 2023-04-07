Польские фермеры вновь взбунтовались из-за украинского зерна

Польские фермеры пригрозили на три дня заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", если не будет урегулирован вопрос продажи в Польше украинского зерна. Об этом сообщает RMF FM.

Польские фермеры недовольны значительным экспортом из Украины, что привело к резкому падению закупочных цен на польское зерно.

В Дорогуске в пятницу проходит встреча министров сельского хозяйства Польши и Украины. Новый глава польского министерства Роберт Телус ведет переговоры с Николаем Сольским по поставкам украинского зерна, которое продается на польском рынке вместо того, чтобы идти в голодающие страны. Это привело к резкому падению закупочных цен на польское зерно.

Протестующие фермеры ждут конкретных решений от правительства. Они объявили, что в среду после Пасхи заблокируют переход в Дорогуске на три дня.

"Мы ожидаем выполнения требований, а не министра на границе", - сказал Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.

Протестующие фермеры в Щецине не планируют перекрывать улицы тракторами до четверга, но затем, по их словам, забастовка будет усиливаться.

Роберт Телус заменил на посту министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика, который, в свою очередь, сохранил за собой портфель вице-премьер-министра. На пресс-конференции в четверг Телус пообещал, что он "сделает все, чтобы проверки были тщательными" и чтобы "зерно неопределенного качества не попадало в Европу, а следовательно, и в Польшу".

Он признал, что важнейшей задачей сейчас является разгрузка зернохранилищ до начала сбора нынешнего урожая. Если останется 3-4 миллиона тонн, это будет очень хорошая ситуация", - сказал он.

"Мы не можем избавиться от зерна до нуля, потому что это резерв для обеспечения продовольственной безопасности", добавил он.