Сингапур втрое нарастил импорт российской нефти

Импорт российской нефти в Сингапур в первом квартале 2023 года вырос почти втрое после того, как ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России, сообщает Reuters.

За отчетный период Сингапур импортировал 741 тыс. тонн российской нефти, что составляет около 23% от общего объема импорта нефтепродуктов Сингапура. В четвертом квартале прошлого года было импортировано 261 тыс. тонн.

При этом, общий экспорт сингапурской нефти, которая может использоваться для смешивания топлива, а также является ключевым ингредиентом таких продуктов, как пластмассы и краски, вырос до 946 тыс тонн в первом квартале этого года, что на 26% больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония.