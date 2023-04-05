В JP Morgan прогнозируют затяжной банковский кризис

Банковский кризис, вызванный банкротствами Silicon Valley Bank и Signature Bank, не закончился, а его последствия будут ощущаться длительное время. Об этом в ежегодном послании акционерам написал главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

«Это был не лучший час для многих игроков. Нынешний кризис еще не закончился, и даже когда он будет позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы. Но важно то, что недавние события совсем не похожи на то, что произошло во время мирового финансового кризиса 2008 года (который почти не затронул региональные банки)», - сказал Даймон, которого цитирует «Интерфакс».

Одновременно он опроверг утверждения ряда аналитиков о том, что проблемы региональных банков выгодны крупным финансовым группам. «Любой кризис, подрывающий доверие американцев к своим банкам, вредит всем банкам вообще», — подчеркнул топ-менеджер JP Morgan.