Молдова впервые закупила газ на румынской бирже

Госпредприятие Energocom впервые закупило 24 МВт.ч газа на Румынской товарной бирже, сообщила пресс-служба Energocom.

Стоимость газа составила 240 румынских леев (около 48,82 евро) за 1 МВт.ч. Газ будет перепродан молдавскому поставщику газа "Молдовагаз".

Ранее Energocom закупал газ из альтернативных источников на основе тендеров, в которых могли принять участие квалифицированные поставщики, передает Интерфакс.

До осени 2021 года Молдова закупала газ исключительно у Газпрома. Осенью 2021 года республика стала в тестовом режиме закупать газ у альтернативных источников, а в 2022 году страна потратила на эти цели 300 млн евро. Закупленный газ хранился в Румынии и Украине. С декабря 2022 года Молдова отказалась от потребления российского газа, направляя весь полученный от Газпрома газ в неконтролируемый Кишиневом Приднестровский регион. Там этот газ используется для бытовых нужд, а также для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.