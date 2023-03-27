Аэропорты Хорватии начали применять правила Шенгена

Девять международных аэропортов Хорватии 26 марта начали применять шенгенские правила для вылета и прибытия пассажиров. Об этом сообщил "Балканський оглядач".

Теперь все рейсы в и из Хорватии, которые выполняют в пределах Шенгена, рассматривают как внутренние рейсы.

Пассажиры, прибывающие в хорватские аэропорты из стран шенгенской зоны, имеют статус внутренних пассажиров и не проходят проверку на выходе из самолета.

Те, кто прилетает международными рейсами из стран за пределами шенгенского пространства, проходят паспортный контроль.

Первый рейс в режиме Шенгенского соглашения осуществила национальная авиакомпания Croatia Airlines. Ее самолет прилетел в Загреб из Франкфурта, где состоялась специальная церемония.

Воздушная связь между Загребом и Франкфуртом символична для Хорватии. Свой первый международный рейс, который начал авиасообщение Хорватии с миром, Croatia Airlines выполнила 5 апреля 1992 года именно на этом маршруте.

Хорватия присоединилась к Шенгенскому соглашению 1 января 2023 года. Однако шенгенские правила заработали в хорватских аэропортах только теперь из-за сложности корректировки и введения летнего расписания рейсов.

Напомним, в новогоднюю ночь Хорватия также попрощалась со своей валютой куной и стала 20-м членом еврозоны.