Последнее обновление: 25.03.2023 09:57

Украина намерена повысить тариф на транзит российской нефти

Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» с 1 апреля повысит тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины.

Как сообщает агентство Argus, ставка вырастет в два раза до €27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.

На данный момент окончательного решения по этому вопросу нет, продолжаются переговоры.

По данным Argus, график поставок по южной ветке «Дружбы» во втором квартале предусматривает увеличение отгрузок нефти почти на 30%, до 321 тыс. баррелей в сутки (около 4 млн тонн за три месяца).

Ранее тариф вырос на 18,3%, до €13,6 за тонну.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование