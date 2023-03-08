Лукашенко подписал закон о взаимном признании дорожных штрафов с Россией

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам о нарушениях в области дорожного движения.

"Ратифицировать соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», - говорится в законе.

Согласно закону, оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения будет производиться в соответствии с законодательством страны, на территории которой было совершено нарушение. То есть, не оплаченный жителем РФ штраф за совершение нарушения на территории Беларуси будет взыскан в России после получения запроса белорусской стороны, и наоборот. При этом средства от уплаты штрафа поступят в бюджет страны, на территории которой он взыскан.