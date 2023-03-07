Франция готовится к огромным перебоям в транспорте из-за бессрочных забастовок

Франция находится в ожидании уличных протестов и серьезных перебоев в работе транспорта и других служб во вторник, когда транспортники и работники нефтеперерабатывающих заводов начинают бессрочные забастовки из-за плана Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст до 64 лет. Об этом сообщает The Guardian.

В шестой раз с начала года профсоюзы объявили общенациональный день забастовок и демонстраций, стремясь повторить большую явку, которая наблюдалась во время первого большого протеста 19 января, когда более миллиона человек вышли на марш против пенсионных изменений.

Ожидается, что перебои будут больше и продлятся дольше, поскольку железнодорожные профсоюзы призвали к бессрочным забастовкам, которые могут повлиять на все национальные поезда, а также на международные маршруты.

Местные городские автобусы и поезда метро в крупных городах также пострадают. Пострадают авиакомпании: во вторник и среду из-за забастовки авиадиспетчеров будет отменено до 30% рейсов. Автомобильные перевозчики могут замедлить движение и заблокировать маршруты в крупные города. Поставки в супермаркеты и предприятия, вероятно, будут нарушены.

"Идея состоит в том, чтобы поставить Францию в тупик", - сказал Фабрис Мишо, представитель профсоюза железнодорожников CGT.

Министр транспорта Клеман Бон заявил в интервью телеканалу France 3, что это будет "один из самых тяжелых" дней забастовки для путешественников с начала протестов.

Некоторые студенты, в том числе в университете Ренн 2 в Бретани, начали блокировать факультеты в понедельник вечером. Во вторник ожидается закрытие школ, поскольку некоторые учителя начальных и средних школ проводят однодневную забастовку. В нескольких городах забастовка рабочих также может повлиять на вывоз мусора.

Предложения Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет и увеличить количество лет работы, необходимых для получения полной пенсии, обсуждаются во французском сенате.

Позиции президента серьезно подорваны после того, как его центристская группировка не смогла получить абсолютное большинство на парламентских выборах в июне прошлого года.

Не имея большинства, правительство должно полагаться на правых "Республиканцев", которые поддерживают пенсионные изменения, но их сенаторы и законодатели настаивают на поправках.

Прогнозируется, что обсуждение завершится до конца марта.

Правительство полно решимости настаивать на пенсионных изменениях, а его представитель заявил, что перед страной стоят более насущные проблемы, чем забастовки, например, кризис прожиточного минимума.