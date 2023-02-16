ЕС включил Россию в черный список налоговых гаваней

Европейский Союз включил Россию, а также Британские Виргинские острова, Коста-Рику и Маршалловы острова в свой черный список налоговых гаваней, говорится в сообщении Совета ЕС.

Теперь черный список "некооперативных юрисдикций" насчитывает 16 стран и территорий.

Черный список ЕС был создан в 2017 году для борьбы с массовым уклонением от уплаты налогов и регулярно обновляется.

Совет выражает сожаление, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах, и предлагает им усовершенствовать свою законодательную базу с целью решения выявленных проблем.

Одновременно, из документа были исключены Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай.