Последнее обновление: 15.02.2023 18:02

Иностранцы теперь смогут проходить службу по контракту во всех военных формированиях Украины

В Украине вступил в силу закон № 2863-IX, позволяющий иностранцам проходить военную службу не только в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта МОУ, но и в Нацгвардии, других военных формированиях.

В то же время положения законодательства об иммиграции распространили на Нацгвардию и Госспецтранспорт. Отныне не только военные-иностранцы, проходящие военную службу в рядах ВСУ, но и служащие в Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины три и более лет могут иммигрировать в пределах квоты.

Кроме того, военнослужащие-иностранцы Нацгвардии и Госспецтранспорта на весь срок службы будут считаться законно находящимися на территории Украины. В дальнейшем это позволит получить гражданство Украины.



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