Французские фермеры протестуют против запрета пестицидов

Французские фермеры рано утром в среду пригнали сотни тракторов в Париж в знак протеста против ограничений на использование пестицидов и других экологических норм, которые, по их мнению, угрожают сельскохозяйственному производству в крупнейшей сельскохозяйственной стране Европейского Союза.

Как сообщает Reuters, акция происходит после решения суда ЕС в прошлом месяце, который отменил французскую политику, позволявшую производителям сахарной свеклы использовать запрещенный инсектицид, что вызвало беспокойство производителей сахарной свеклы относительно дальнейшего сокращения посевных площадей и закрытия сахарных заводов.

"Эти неоднократные запреты и бездеятельность правительства по поддержке многих секторов (вишни, яблок, цикория, картофельного крахмала и т.д.) обрекают сельскохозяйственное производство", - говорится в заявлении крупнейшего французского фермерского союза FNSEA, союза производителей сахарной свеклы CGB и группы молодых фермеров JA.

Они предупредили, что импорт сельскохозяйственных культур, на которые не распространяются аналогичные ограничения на пестициды, будет угрожать французским рабочим местам.

Экологические активисты говорят, что остатки пестицидов наносят вред почве и дикой природе.

Профсоюзы ожидали, что к протесту присоединятся 500 тракторов и 2000 фермеров со всего столичного региона. По словам представителя профсоюза CGB, пока слишком рано подтверждать эти цифры.

Тракторы, некоторые из которых имеют транспаранты с надписями "Макрон ликвидирует сельское хозяйство" и "Спаси своего фермера", должны завершить свой "пробег" возле министерства сельского хозяйства Франции.

Утром представители фермерских профсоюзов должны были встретиться с министром сельского хозяйства Франции Марком Фесно.