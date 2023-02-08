Последнее обновление: 08.02.2023 13:41

КГК прикрыл сеть магазинов одежды и обуви "Тюбетейка" в Минске

Возбуждено уголовное дело против собственника и руководителей сети магазинов низких цен "Тюбетейка", в которых продавалась одежда и обувь, сообщает Комитет госконтроля.

Владельца сети задерживали с участием спецотряда ОМОН.

Уголовное дело возбуждено за уклонение от уплаты налогов по схеме, "согласно которой большая часть денежных средств, получаемых от покупателей за реализованный товар, скрывалась от налогообложения (не пробивалась через кассовые аппараты)".

В результате "использовавшийся противоправный механизм работы позволял создавать недобросовестную конкуренцию отечественным производителями товаров легкой промышленности".

КГК утверждает, что 150 работникам 11 торговых объектов выплачивалась зарплата "в конвертах".



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