В 2022 году от гражданства России отказались более 4,3 тыс. человек

В 2022 году от гражданства России отказались 4306 человек.

Как сообщили РБК в департаменте информации и печати МИД РФ, подсчеты были сделаны на основе данных российских диппредставительств и консульских учреждений за границей.

Показатель стал максимальным за последние три года. В 2020 году от российского гражданства отказались 3877 человек, в 2021-м — 4055. При этом в 2019 году таких случаев было даже немного больше, чем в прошлом — 4356.

Поскольку в 2020-2021 годах из-за пандемии COVID-19 прием посетителей в российских заграничных учреждениях был ограничен, «особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», заключили в МИДе.

При этом внутри России от местного гражданства отказались всего 40 человек, сообщило ранее МВД. Ведомство не уточнило, сколько таких заявлений было подано годом ранее.

Кроме того, число получивших гражданство России в 2022 году, наоборот, уменьшилось впервые за три года. По сравнению с 2021-м их количество снизилось на 6,4% и составило чуть более 691 тыс. человек, узнал РБК из миграционной статистики МВД России. В 2021 году решение о предоставлении российского гражданства было принято в отношении более 735 тыс. человек.

После начала войны РФ в Украине из российского гражданства вышли по меньшей мере пять крупных бизнесменов: миллиардеры Тимур Турлов, Рубен Варданян, Юрий Мильнер, Николай Сторонский и Олег Тиньков.