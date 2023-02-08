Последнее обновление: 08.02.2023 13:41

Польша направит в Украину третий пакет энергопомощи

В ближайшие дни Польша направит в Украину третий пакет оборудования, необходимого для восстановления энергетического сектора после российских атак. Об этом во время заседания комиссии Сейма по национальной обороне сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины, пишет Укринформ.

"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины",- сообщил Вавжик.

Он напомнил, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй - в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.

Замминистра уточнил, что помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное Агентство стратегических резервов Польши и Министерство климата и окружающей среды.

Вавжик подчеркнул, что Польша является координатором среди стран Евросоюза в деле поддержки Украины в энергетической сфере.

Он также напомнил, что 26 января в Польше открылся энергетический хаб, благодаря которому ЕС будет предоставлять Украине соответствующую помощь.



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