ФРГ больше не зависит от российских энергоносителей – глава Минфина

Германия больше не зависит от российских энергоносителей, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер.

По словам Линднера, Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после российского вторжения в Украину. Берлин нашел новые источники импорта энергоносителей несмотря на то, что Россия перекрыла газовые краны в Европу, передает BBC.

"Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков", - сказал он.

Ранее Германия импортировала из России около половины потребляемого газа и более трети всей нефти. Россия прекратила поставки газа в страну в августе, а Германия прекратила импорт российской нефти в начале этого года.

В погоне за альтернативными источниками энергии страна вновь открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся в Германии атомных электростанций и увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.

Линднер, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе, обратил внимание на скорость, с которой в Германии был построен новый терминал для сжиженного природного газа - примерно за восемь месяцев, по его словам.

Министр финансов Германии добавил, что запланированы дополнительные инвестиции в инфраструктуру. "Это только один пример огромных перемен в политике Германии", — сказал он.