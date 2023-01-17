В Днипре на месте ракетного удара завершили поисковые работы. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 13:00 17 января поисково-спасательные работы в Днипро на месте ракетного удара завершены", - говорится в сообщении.

В нем также сообщается, что 39 человек спасли, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.

Также получено 47 сообщений о без вести пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.

Ракета РФ попала в дом в Днипре 14 января.