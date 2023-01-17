Население Китая в прошлом году сократилось впервые за 60 лет

В 2022 году впервые за 60 лет сократилось население Китая. По прогнозам специалистов, если данная тенденция продолжится, она вызовет серьезные последствия для экономики страны и мира в целом.

Как пишет Reuters со ссылкой на Национальное бюро статистики страны, население Китая сократилось примерно на 850 тысяч человек и на сегодня составляет 1,41 млрд человек.

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая может сократиться на 109 миллионов человек, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году. Местные демографы сетуют, что такими темпами Китай состарится раньше, чем разбогатеет.

Уровень рождаемости в Китае в прошлом году составил всего 6,77 рождений на 1000 человек, по сравнению с 7,52 рождений в 2021 году, что является самым низким показателем рождаемости за всю историю наблюдений.

Отмечается, что большая часть демографического спада является результатом политики Китая в отношении одного ребенка, которую он вел в период с 1980 по 2015 год, а также существенных расходов на образование, из-за которых многие китайцы отказывались иметь более одного ребенка в семье.