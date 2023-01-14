В Литве произошел взрыв на газопроводе, ведущем в Латвию

В пятницу произошел взрыв на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию, непосредственных признаков внешнего воздействия не усматривается, сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.

"По предварительной оценке, мы не видим злого умысла, но расследование будет охватывать все возможные варианты", - заявил на пресс-конференции генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Подача газа была прекращена, но, по его словам, взрыв повредил один из двух параллельных газопроводов, идущих из Литвы в Латвию. Amber Grid решила восстановить подачу газа, используя неповрежденный трубопровод - "в течение нескольких часов в сопоставимых объемах".

"Мы рассчитываем, что клиенты не почувствуют ущерба от этого события", - цитирует Бикнюс Reuters.

По данным информационного агентства BNS, пострадавших и погибших нет. Хотя, по сообщению LRT, пламя после взрыва поднималось примерно на 50 метров, его можно было увидеть на расстоянии не менее 17 километров.