Бельгия на 10 лет продлит эксплуатацию двух реакторов АЭС

Бельгия на десять лет продлит эксплуатацию двух реакторов АЭС на фоне энергетического кризиса в результате войны РФ против Украины, сообщает The Brussels Times.

Федеральное правительство и энергетическая компания Engie заключили соглашение о продлении работы реакторов атомных электростанций Doel 4 и Tihange 3. Об этом в понедельник объявил премьер Бельгии Александр де Кроо, отметив, что этим шагом страна "берет свою энергетическую судьбу в свои руки".

Оба реактора продолжат функционировать на десять лет больше, хотя сначала их планировали закрыть к 2025 году.

Бельгия имеет всего две АЭС - Doel и Tihange, первая имеет четыре, вторая - три реактора. Doel 4 и Tihange 3 являются самыми новыми, их ввели в эксплуатацию в 1985 году. Остальные, кроме этих двух, будут навсегда остановлены в ближайшее время, Doel 3 уже остановили летом 2022 года.