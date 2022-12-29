Россия намерена ратифицировать соглашение с Беларусью о взаимном признании виз

Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Беларусью о взаимном признании виз.

"Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства, подписанное в городе Минске 19 июня 2020 года", - указано в документе.

Как отмечается в пояснительных материалах, основной целью документа является "создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы", передает ТАСС.

Так, в соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории России и Беларуси, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

"В рамках реализации Соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Беларуси в пунктах пропуска", - указано в сопроводительных материалах.