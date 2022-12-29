В Финляндию прибыл плавучий СПГ-терминал, который заменит поставки газа из России

В Финляндию в среду прибыл плавучий СПГ-терминал, который поможет заменить поставки российского трубопроводного газа, сообщает финский оператор газовых сетей Gasgrid.

Судно Exemplar, прибывшее в финский порт Инкоо из Гибралтара, оснащено установкой для регазификации сжиженного природного газа и закачки его в трубопроводную систему. Поступающий в систему газ будет в том числе использоваться для снабжения Эстонии по трубопроводу Balticconnector.

Россия прекратила поставки природного газа в соседнюю Финляндию по трубопроводу в мае, после того как страна отказалась платить поставщику в рублях. Москва ввела эту меру для клиентов из "недружественных стран", чтобы обойти западные санкции, введенные в ответ на вторжение в Украину.

Чтобы восполнить дефицит и избавиться от зависимости от российского газа, Финляндия подписала 10-летний договор аренды СПГ-терминала с американской компанией Excelerate Energy. Стоимость аренды судна Exemplar – около 126 тысяч евро в сутки.

"Плавучий терминал оказался самым быстрым и эффективным решением для постепенного отказа от зависимости от российского газа в Финляндии и обеспечения непрерывности поставок газа в Финляндию", - говорится в заявлении Gasgrid.

Финляндия и Эстония координировали создание инфраструктуры для приема СПГ, и поначалу Эстония собиралась поставить этот терминал в своем порту Палдиски, но осенью министры экономики двух стран договорились, что Exemplar все же пришвартуется в Финляндии.

СПГ будет доставляться в Финляндию танкерами два раза в месяц. Первый танкер прибудет в январе.