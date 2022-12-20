Силовики Беларуси сообщили о разоблачении скам-группы из 1300 участников

Следственный комитет Беларуси сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группировки, осуществляющей хищения денежных средств в Интернете путем модификации компьютерной информации.

«Речь идет об одной из крупнейших киберпреступных скам-групп, специализирующихся на хищении денежных средств с карт-счетов пользователей одной из популярных белорусских торговых Интернет-площадок», - говорится в сообщении СК РБ.

В состав преступной скам-группы входило более 1300 участников, которые соблюдая меры конспирации общались и анонимно обменивались информацией в закрытых Telegram-чатах.

Участники группы в сутки совершали до 30 хищений денежных средств с карт-счетов граждан Беларуси. В настоящее время получены доказательства о причастности фигурантов к совершению более 1,5 тысяч хищений на сумму более 2,5 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждено порядка 1,5 тысяч уголовных дел, которые долгое время оставались не раскрытыми.

«Следственным комитетом был получен доступ к программным продуктам скам-группы, подробно изучен механизм совершения преступлений. С учетом имеющихся технических навыков и умений было модифицировано программное обеспечение, что сделало невозможным дальнейшее хищение денежных средств и значительно сократило количество совершаемых преступлений – фактически до разовых единичных фактов», – сообщил начальник ГУ цифрового Следственного комитета Андрей Мотолько.

«Следует отметить, что фигуранты были совершенно уверены в своей неуязвимости», – добавил он.

Следователями установлен один из организаторов и основной разработчик программного обеспечения: им оказался несовершеннолетний гражданин Беларуси. В настоящее время он задержан и дает признательные показания.