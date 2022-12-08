Литва продлила действие чрезвычайного положения на границе с Беларусью до 10 марта

В четверг Сейму Литвы был представлен проект постановления о чрезвычайном положении, в котором предлагается до 10 марта продлить этот правовой режим на границе с Россией и Беларусью.

Как сообщает портал Delfi, за проект проголосовали 73 члена Сейма, против - 8, воздержались 34 парламентария.

Глава МВД Агне Билотайте с трибуны Сейма утверждала, что продление чрезвычайного положения необходимо.

"Действия военной агрессии и военные преступления России в Украине продолжаются, их масштабы не уменьшаются. Усиливаются атаки Российской Федерации на объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществляется энергетический терроризм. Возможность применения ядерного оружия все чаще упоминается в риторике Российской Федерации. Речь идет о возможных диверсиях на Белорусской АЭС", - сказала министр.

По ее словам, беспокойство вызывает и тот факт, что в Беларуси продолжают концентрироваться российские солдаты и вооружение.

"Для белорусского и российского режимов созданы благоприятные условия для проведения гибридных атак против Литовской Республики", - сказала министр.

"Мы видим, что угрозы представляют риск интересам нашей национальной безопасности и спокойствия общества, и это является основанием для введения чрезвычайного положения", - отметила Билотайте.

В последнее время белорусский режим продолжает использовать мигрантов как форму гибридной агрессии против Литовской Республики - в этом году в Литву не было допущено почти 11 000 мигрантов. Белорусские сотрудники повреждают физический барьер, установленный на литовско-белорусской границе, организуют подвоз нелегальных мигрантов к государственной границе и направляют их на территорию Литвы.

В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже примененных мер: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, также проводятся проверки на границе. Как и ранее, будет действовать более строгий визовый режим - выдача виз гражданам России и Беларуси в визовых службах Литовской Республики за рубежом прекращена, за исключением случаев, когда посредником выступает министерство иностранных дел. Министерство отмечает, что реализация проекта постановления направлена на управление угрозами, поэтому не доставит неудобств жителям Литвы. Во время чрезвычайного положения литовская армия подключается в порядке, установленном законом об организации системы охраны края и военной службы Литвы.

Сейчас чрезвычайное положение в Литве введено до 16 декабря.