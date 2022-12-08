Последнее обновление: 08.12.2022 18:00

В Иране казнили первого протестующего

Иранские власти казнили гражданина, который выступал на антиправительственных протестах в стране после смерти 22-летней Махсы Амини в сентябре. Об этом сообщает Reuters.

Иранское информационное агентство Tasnim назвало имя казненного – Мохсен Шекари, но не сообщило дополнительных подробностей.

Международная организация Amnesty International заявила, что власти Ирана требуют смертной казни по меньшей мере для 21 человека. Организация добавляет, что фиктивные судебные процессы направлены на устрашение тех, кто участвует в народном восстании, которое всколыхнуло Иран.

Ранее Корпус стражей исламской революции призвал судебную систему "быстро и решительно вынести приговоры против лиц, обвиненных в преступлениях против безопасности нации и ислама".

В сентябре 22-летняя иранка Махса Амини скончалась под стражей в подразделении "полиции морали" после того, как была задержана из-за неношения хиджаба. После смерти молодой девушки в стране вспыхнули антиправительственные протесты, которые продолжаются до сих пор.

Иран обвинил в протестах в стране своих внешних врагов, включая Соединенные Штаты.



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