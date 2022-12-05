ЕС рассмотрит меры поддержки судоходства на фоне введения эмбарго на импорт нефти из РФ

Евросоюз намерен поддержать судоходные компании своих государств на фоне вступления в силу механизма price cap на российскую нефть, сообщается в Официальном журнале ЕС.

В документе подчеркивается, что меры поддержки будут рассмотрены не позднее 5 февраля 2023 года - даты вступления в силу санкций на экспорт российских нефтепродуктов в страны ЕС. Их внедрение необходимо для "сохранения авторитета" и "повышения конкурентоспособности" европейского судоходства, а также стимулирования перерегистрации судов в регистры союза.

При этом Евросоюз вводит запрет на оказание сервисных услуг судам третьих стран, осуществляющим транспортировку российской нефти или нефтепродуктов в нарушение "ценового потолка". Санкции будут распространяться на те суда, чьи операторы, ответственные за перевозку, знали о том, что продукция была продана выше установленного потолка, передает Интерфакс.

Кроме того, в документе впервые упоминается введение запрета ЕС на трейдинг российской нефти и нефтепродуктов, а также на финансирование таких операций и оказание консалтинговых услуг. При этом под запрет не подпадают сделки, заключенные в рамках ценового потолка.