ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на газопроводе "Южный поток"

ФСБ сообщила о предотвращении диверсионно-террористической атаки на газопровод "Южный поток".

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что задержаны граждане России, "причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта", передает Интерфакс.

Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, "содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области", сообщает спецслужба.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и других подробностей спецоперации.