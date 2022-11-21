Катар и Китай подписали 27-летний контракт на поставку СПГ

Компания QatarEnergy будет поставлять сжиженный природный газ (СПГ) китайской компании Sinopec согласно подписанному соглашению, рассчитанному на 27 лет.

"Сегодняшний день является важной вехой для первого соглашения о купле-продаже (SPA) для проекта North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для Sinopec из Китая", - сказал глава QatarEnergy Саад аль-Кааби перед подписанием соглашения, передает Reuters.

Отмечается, что северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, если Катар делит с Ираном, который называет свою долю Южный Парс.

В начале этого года компания QatarEnergy подписала пять соглашений по расширению Северного месторождения, включающего шесть линий СПГ, которые увеличат мощность сжижения Катара с 77 до 126 млн тонн в год до 2027 года.

По словам Кааби, переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, которые хотят обеспечить надежность поставок, продолжаются.

Катар уже является крупнейшим в мире экспортером СПГ, и его проект расширения Северного месторождения укрепит эту позицию и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку континент ищет альтернативы российскому газу.

Кааби подчеркнул, что переговоры о доли участия в проекте расширения страны Персидского залива ведутся с несколькими организациями.

Контракт на поставку является ключевым компонентом интегрированного партнерства в NFE, говорится в заявлении Sinopec, указывающем на то, что оно может участвовать в переговорах о доле.

Глава QatarEnergy подчеркнул, что компания сохранила 75% акций в расширении и может передать до 5% своего пакета некоторым покупателям.