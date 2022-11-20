Последнее обновление: 20.11.2022 09:10

Германия поставила Украине уже 2430 генераторов

Германия уже поставила Украине не менее 2430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией, сообщает Spiegel.

По информации министерства развития Германии, украинские муниципалитеты используют эти устройства, например, для обогрева населения. Они также используются для стабильной работы больниц, социальных объектов и водоканалов.

По собственным заявлениям, Федеральное министерство экономики ФРГ предоставляет, среди прочего, 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы.

По данным министерства развития, уже определено, что 12 миллионов евро поступят в энергообеспечение города Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году.

Общество международного сотрудничества (GIZ) закупит еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов.



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