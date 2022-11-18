США ввели санкции против участников незаконной торговли нефтью из Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 13 иностранных компаний из разных стран, занимавшихся незаконной торговлей иранской нефтью и нефтепродуктами – в обход эмбарго, введенного против Тегерана ранее.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в четверг Офисом контроля за иностранными активами Министерства финансов США, передает Укринформ.

«OFAC ввел ограничения против 13 компаний в нескольких юрисдикциях, способствовавших продаже иранской нефтехимической продукции и нефтепродуктов на сотни миллионов долларов покупателям из Восточной Азии со стороны иранских нефтехимических компаний, которые уже находятся под санкциями», - отмечается в сообщении.

В частности, в «черный список» добавлены компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга и другой части КНР, которые покупали нефть в Иране, несмотря на эмбарго, и переправляли ее в Китай, а также участвовали в других незаконных схемах.

«Сегодняшние действия раскрывают новые сложные методы уклонения от санкций, которыми Иран пользуется для незаконной продажи нефти и нефтехимических продуктов», - заявил в этой связи заместитель министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат наказывать тех участников, которые способствуют подобным операциям по продажам.

Ранее в среду, США ввели санкции против руководства и персонала центральной иранской медиакорпорации IRIB, известной как главный пропагандистский орган иранского режима.