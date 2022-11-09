Последнее обновление: 09.11.2022 16:10

Семнадцать стран ЕС отправили Украине 500 электрогенераторов

Государства ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.

"Спасибо, что вы поддерживаете Украину против российского террора. Неделями Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. 17 государств-членов ЕС услышали нашу просьбу и отправили 500 электрогенераторов, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - написала вице-премьер.

Ранее Украина попросила ЕС и НАТО помочь с энергетическим оборудованием.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов и договоренности есть уже с 12 странами.



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