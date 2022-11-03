Украина провела очередной обмен пленными

В четверг, 3 ноября, 107 украинских военнослужащих, среди которых шесть офицеров и защитников «Азовстали», вернулись домой в результате обмена. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

"Сегодня мы провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТрО, ГПСУ, НПУ, ГССТ, нацгвардейцы, среди которых трое "азовцев", - отметил Ермак.

По его словам, вернулись, в частности, 74 бойца, защищавших «Азовсталь».

Ермак рассказал, что некоторые из них добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город.

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не ощущают часть лица, с инфицированными ранами. Также есть боец, раненный в результате взрыва в Оленовской колонии", - проинформировал он.

Он добавил, что многие из воинов получили ранения еще в марте.

"Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них", - пообещал Ермак.