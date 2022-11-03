Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter

Илон Маск планирует уволить порядка 3,7 тыс. сотрудников, или половину штата Twitter Inc. для снижения издержек.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Маск собирается проинформировать работников об этом решении в пятницу.

Кроме того, новый владелец Twitter намерен отказаться от прежней политики компании, в рамках которой сотрудники, помимо офиса, могли работать где угодно.

При этом бизнесмен разрабатывал различные сценарии сокращения штата и изменений корпоративной политики совместно с группой консультантов, пишет Bloomberg. Маск серьезно намерен урезать издержки компании, за которую, по его мнению, он переплатил при покупке.

Сделка с Twitter, которую Маск закрыл на прошлой неделе, обошлась миллиардеру в $44 млрд.