Компания Ukrspec Systems представила разведывательный БПЛА Shark.

Беспилотник способен работать в тылу врага (до 60 км), а также вести наблюдение (на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта) для корректировки реактивных артиллерийских систем, в частности, HIMARS.

"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения РФ. И менее чем за пол года Shark уже летал. Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник - от идеи до производства", - говорится в сообщении разработчиков.

БПЛА оснащен камерой с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Также он имеет надежную зашифрованную связь.