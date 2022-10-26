Правила трудоустройства иностранцев в Украине изменились

В Украине изменились правила трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости (КГЦЗ).

«15 октября 2022 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине», принятый парламентом 21 сентября 2022 г. № 2623-ІХ. Он предусматривает ряд новаций, которые имеют важное значение в условиях военного положения. В частности, расширен круг иностранцев, которым разрешение на трудоустройство в Украине выдается бесплатно – теперь в этот список включены студенты и лица, которые сдерживали вооруженную агрессию российской федерации», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Также расширены способы подачи документов для получения разрешения. Теперь их можно подать лично, по почте, через ЦПАУ, с помощью портала “Дія” и других электронных средств, в частности, через персональный кабинет работодателя.

Кроме того, был изменен размер платы за выдачу разрешения в зависимости от срока его действия. Размер платы за продление разрешения уменьшается на один прожиточный минимум для трудоспособных лиц от размера платы за выдачу разрешения на соответствующий срок.

Как отмечают в КГЦЗ, внедряется мониторинг уплаты единого взноса работодателями, использующими труд иностранцев, в соответствии с обменом данными между Государственной службой занятости и Пенсионным фондом Украины.

В то же время разрешение на трудоустройство не выдается иностранцам и лицам без гражданства, которые включены в перечень лиц, связанных с терроризмом, или в отношении которых применены меры согласно Закону Украины «О санкциях». Помимо этого, выдача и продление разрешения для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, а также других государств, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, происходит по согласованию с региональными органами Службы безопасности Украины.

Как сообщается, с начала 2022 года КГЦЗ выдал и продлил действие 3850 разрешений на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства. Наибольшее количество – для граждан Турции, Азербайджана и Китая.