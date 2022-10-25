Чехия закрыла въезд для российских туристов

Россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, которые путешествуют с целью туризма, спорта или культуры, со вторника, 25 октября, не могут въезжать на территорию Чехии. Об этом сообщило Radio Prague.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые в предыдущие недели закрыли свои границы для российских туристов.

По данным министерства, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 граждан России. Ныне лицам, прибывающим на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны, то есть через международный аэропорт Чехии, с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде.

Чехия стала первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз для граждан России, на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля. Запрет действует до сих пор, позже Чехия ввела его и для белорусских граждан, в обоих случаях, за исключением гуманитарных случаев.