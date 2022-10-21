Последнее обновление: 21.10.2022 13:53

Совмин Беларуси принял постановление о порядке лицензирования образовательных услуг

Совмин Беларуси принял постановление в развитие закона о лицензировании образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования

Документом утверждены порядок формирования и ведения реестра лицензий на оказание услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования, в том числе состав включаемых в него сведений и механизм предоставления этих сведений заинтересованным лицам, сообщает пресс-служба правительства.

Также утвержден порядок перевода обучающихся в другое учреждение образования в случае отказа в выдаче лицензии на оказание услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования.

Кроме того, определен перечень документов, необходимых для принятия решений по вопросам лицензирования услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования, представляемых соискателем лицензии, лицензиатом.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование