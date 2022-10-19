Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу

Лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2022 году стал украинский народ. Такое решение принял сегодня в Страсбурге президиум Европарламента.

В Европарламенте отметили "невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень" и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Евродепутаты также отметили мужество, стойкость и преданность своему народу президента Украины Владимира Зеленского и роль отдельных лиц, представителей гражданского общества, государственных и общественных институтов.

Церемония награждения состоится 14 декабря в Страсбурге. В тройку финалистов, объявленную 13 октября, вошли народ Украины, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и Комиссия по установлению истины в Колумбии.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2021 году премию получил находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный, годом ранее - белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.