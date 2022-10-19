Российская православная церковь (РПЦ) скупает в Норвегии здания с видом на военные базы страны. На это обратили внимание норвежские журналисты.

Как пишет издание Dagbladet, за последние несколько лет российская церковь приобрела несколько объектов недвижимости, с одного из которых полностью видна важнейшая военно-морская база Хааконсверн.

Помимо этого, в городе Ставангер бывший служитель РПЦ владеет недвижимостью около Объединенного военного центра НАТО в Йотто. Резиденция российского экс-попа находится примерно в 15 минутах ходьбы от военного объекта.

В Норвегии опасаются, что купленные РПЦ здания могут использоваться в целях шпионажа.