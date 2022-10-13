Иран хочет экспортировать в Беларусь оборудование для добычи нефти

Иран ведет переговоры с Беларусью о поставках инженерного оборудования и технологий для нефтяной промышленности синеокой.

Об этом в четверг сообщил директор по проектированию и местному производству бурового и нефтеперерабатывающего оборудования Национальной нефтяной компании Ирана Боржу Ганбари, передает ТАСС.

"Отечественные производители обладают очень хорошим потенциалом в сфере производства и поставок продукции, которая необходима Беларуси. Мы можем легко удовлетворить их потребности", - цитирует чиновника агентство Shana.

Ганбари сообщил, что стороны обсудили экспорт инженерного оборудования для нефтяного сектора и передачу некоторых иранских технологий в этой сфере. На переговорах были представлены частные иранские производители оборудования для нефтяной промышленности. По мнению иранской стороны, выгода для Минска в том, что эти компании могут поставлять современное оборудование и технологии по ценам ниже, чем у других зарубежных конкурентов.

Ожидается, что в скором времени стороны назначат спецпосланников для ускорения работы над этими проектами сотрудничества.