США обсуждают смягчение санкций против Венесуэлы

США обсуждают с Венесуэлой предложение по смягчению санкций в обмен на возможность Chevron добывать там нефть, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена готовится ослабить санкции в отношении Венесуэлы, чтобы в обмен на это компания Chevron получила возможность возобновить добычу там нефти", - сообщили газете несколько источников, знакомых с предложением.

Таким образом, в случае заключения такой сделки откроется потенциальная возможность экспортировать нефть из Венесуэлы на рынки США и Европы, отмечается в сообщении, передает Интерфакс.

"Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на значительное ослабление санкций должно будет возобновить давно приостановленные переговоры с оппозицией страны, чтобы обсудить условия, необходимые для проведения (...) выборов в 2024 году", - сообщается в статье.

Уточняется, что стороны разрабатывают соглашение, которое позволит высвободить сотни миллионов долларов госсредств Венесуэлы, замороженных в американских банках, для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования.

По словам американских чиновников, "сделка может сорваться", но "если она состоится (...), то в краткосрочной перспективе на мировой рынок поступит лишь ограниченное количество новой нефти".