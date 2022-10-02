Премьер РБ: Вопрос с налоговым маневром решен

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что с подписанием договора о взимании косвенных налогов Беларусь и Россия урегулировали проблему с налоговым маневром в нефтяной сфере РФ.

Суть маневра сводится к тому, что экспортная пошлина постепенно заменяется налогом на добычу ископаемых. Если при поставках российской нефти в Беларусь экспортная пошлина не начисляется, то налог как-раз таки включается в экспортную цену (цену реализации на внутреннем рынке). Своим потребителям власти РФ компенсируют НДПИ. Беларуси же в последние годы пришлось заключать соглашение с РФ о компенсации налогового маневра.

«…это решение самого пресловутого вопроса по обратному акцизу, который много лет обсуждался. Это связано со стоимостью нефти для белорусской стороны. Поэтому соглашение в том числе помимо унификации подходов по взиманию косвенных налогов, НДС, акцизов, это фактически выравнивает условия для белорусских субъектов и российских хозяйств. Они будут работать в едином правовом налоговом поле. …Российские коллеги пошли навстречу, значит, и теперь мы проблему, которая долгое время определенный негатив создавала в экономической повестке, она тоже решена», – заявил Головченко после подписания договора, комментарий которого опубликовала пресс-служба правительства