Министр энергетики США призвала американские энергокомпании снизить цены на топливо

Энергетические компании США должны снизить цены на топливо, считает министр энергетики страны Дженнифер Гранхольм.

"Энергетические компании получают рекордную прибыль, а нефтеперерабатывающие и розничные торговцы также сообщают о марже, которая намного выше средней, перекладывая затраты на потребителей. В настоящее время средняя наценка между оптовыми и розничными показателями составляет около $1,27 по сравнению с обычными для этого времени года 90 центами. Такая динамика цен возможна из-за текущих проблем НПЗ и неспособности компаний поддерживать достаточные региональные запасы для компенсации спроса во время простоя заводов, в то время как компании экспортируют бензин и дизельное топливо в рекордных объемах", - говорится в заявлении министра на сайте ведомства, передает Интерфакс.

"Настало время для американских энергетических компаний принять меры по снижению цен для потребителей и восстановить в стране запасы бензина и дизельного топлива, которые в настоящее время находятся на уровне ниже среднего пятилетнего диапазона", - отметила она.

"Как сказал президент страны, этим компаниям нужно меньше сосредотачиваться на том, чтобы убрать со стола все до последнего доллара, и больше на том, чтобы передать сбережения своим клиентам. Если такие компании, как ExxonMobil продолжают считать, что "стимулы свободного рынка остаются наиболее эффективным способом решения проблем для отрасли", им необходимо активизироваться и показать результаты для американских потребителей и американской экономики", - добавила министр.

В августе Грэнхольм призвала американские нефтекомпании сократить экспорт нефтепродуктов и вместо этого пополнить хранилища на северо-востоке страны. Этот регион, по мнению Минэнерго, может столкнуться с нехваткой топлива, учитывая его отдаленность от крупных НПЗ на побережье Мексиканского залива. Тогда же она заявила, что правительству США придется рассмотреть введение "дополнительных федеральных требований или экстренных мер", если компании не откликнутся на ее просьбу.

Между тем, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс высказался против августовского предложения администрации президента США Джо Байдена о сокращении экспорта нефтепродуктов из страны. В письме к Минэнерго США, оказавшемся в распоряжении The Wall Street Journal, Вудс отмечает, что нефтяной отрасли не следует отказываться от зарубежных поставок в пользу наращивания запасов топлива в хранилищах. Сокращение объемов экспорта, по его словам, не приведет к заполнению хранилищ на северо-востоке США - в регионе, в который, по мнению американских властей, нефтекомпании должны увеличить поставки, однако создаст избыток топлива на побережье Мексиканского залива, что вынудит нефтеперерабатывающие предприятия этого региона сократить производство.

Как свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, товарные запасы бензина на прошлой неделе снизились на 2,42 млн баррелей и составили 212,19 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,89 млн баррелей, до 114,36 млн баррелей.