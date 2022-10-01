Последнее обновление: 01.10.2022 13:10

Греция и Болгария запустили газопровод, который увеличит поставки нероссийского газа

Греция и Болгария в субботу приступили к коммерческой эксплуатации газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.

Как сообщает Reuters, трубопровод протяженностью 182 км станет облегчением для Болгарии, куда российский "Газпром" прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.

На церемонию открытия трубопровода вместе с лидерами Болгарии, Греции, Азербайджана, Румынии, Сербии и Северной Македонии прибыла президент Еврокомиссии.

"Этот газопровод изменяет правила игры. Он изменяет правила игры для Болгарии и энергетической безопасности Европы. И это означает свободу. Это означает свободу от зависимости от российского газа", - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) в Болгарию будет транспортироваться 1 миллиард кубометров азербайджанского газа.

Начальная пропускная способность трубопровода – 3 млрд кубометров в год. В планах впоследствии увеличить его до 5 млрд кубометров. Газопровод может поставлять нероссийский газ в Сербию, Северную Македонию, Румынию и далее в Молдову и Украину.

Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Старую Загору в Болгарию.



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