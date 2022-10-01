Газпром прекратил поставки газа в Италию

Газпром в субботу прекратил поставки газа итальянской энергетической компании Eni из-за отсутствия возможности транзита газа по территории Австрии.

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», - говорится в сообщении Газпрома.

«Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. «Газпром» работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями», - отмечается в сообщении.

"1 октября 2022 года Газпром сообщил, что не может подтвердить поставку запрашиваемых сегодня объемов газа из-за заявленной невозможности транспортировки газа через Австрию. Таким образом, сегодня потоки российского газа, предназначенного для Eni через точку входа Тарвизио, будут нулевыми", - сообщила Eni.

В то же время представитель Eni в комментарии агентство ANSA отметил, что Австрия продолжает получать газ в точке доставки на границе Словакии и Австрии.