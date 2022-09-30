Последнее обновление: 30.09.2022 07:54

Польша ввела санкции против "Газпром экспорта"

Польша ввела санкции против российской компании "Газпром экспорт", которая отвечает за поставки российского газа в страны Европы, сообщило МВД Польши.

"Газпром экспорт" работает в секторах экономики, которые обеспечивают значительный источник доходов для правительства Российской Федерации, а следовательно, несет ответственность за материальную или финансовую поддержку деятельности, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или создает угрозу их существованию", - говорится в пояснении к санкциям.

Решение польского правительства означает, что все активы "Газпром экспорта" в Польше - в частности акции газопровода "Ямал-Европа" - будут заморожены. Газ через него и так не транспортируется с мая из-за предыдущих санкций Польши.



<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование