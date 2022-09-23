Польша завершила строительство газопровода Baltic Pipe для импорта газа из Норвегии

В Польше завершилось строительство газопровода Baltic Pipe, который должен позволить уменьшить газовую зависимость от России, сообщило "Польское радио".

Ожидается, что газопровод Baltic Pipe откроют в следующий вторник. В церемонии примут участие представители трех стран: Норвегии, Дании и Польши.

"Все элементы Baltic Pipe, которые реализовали Gaz-System, заполнены газом. Подморский газопровод, Нехоже-Плоты, Голенюв-Львувек и три газокомпрессорные станции", - сказала Ивона Доминяк из Gaz-System.

Работы по строительству газопровода, который начнет работу 1 октября, продолжались два года с момента заключения договоров.

Baltic Pipe создает новый маршрут поставки природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши и к конечным потребителям в соседних странах.

Газопровод сможет поставлять 10 млрд кубометров природного газа ежегодно в Польшу. Цель Baltic Pipe - уменьшить зависимость Центральной Европы от России.

Инвесторами проекта являются транспортные операторы: датская Energinet и польская Gaz-System.